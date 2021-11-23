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ЕС внесет в черный список турфирмы, которые способствуют нелегальной миграции

Автор: Мария Кучерявец

ЕС готовит документ, согласно которому будут наказывать туристические и транспортные компании. Речь идет о тех, которые способствуют нелегальным перевозкам мигрантов в Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Европейский Союз готовит новый правовой инструмент, который позволит наказывать туристические и транспортные компании, которые помогают в торговле людьми, чтобы помешать Беларуси и другим приграничным странам использовать нелегальную миграцию как угрозу против ЕС", - говорится в сообщении.

Как информирует издание, Европейская комиссия объявит об ответных мерах уже во вторник.

"Новый механизм, направленный на наказание тех, кто способствует незаконному ввозу мигрантов в ЕС, является последним ответом на кризис на белорусской границе, где правительство обвиняется в совершении гибридных нападений на блок путем отправления тысяч нелегальных мигрантов на границах Польши, Литвы и Латвии", - добавляют в сообщении.

Указано, что к такому шагу ЕС влился после того, как премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предупредил, что Европа сталкивается с "синхронизированной" угрозой безопасности из-за пограничного кризиса.

В Европейской комиссии считают, что недавние события с мигрантами "не могли бы произойти без участия некоторых транспортных операторов, сознательно или бессознательно".

Указано, что все транспортные операторы, охватывая сухопутные, воздушные, внутренние водные и морские пути, которые, занимаются или облегчают контрабанду, или торговлю людьми в ЕС, могут столкнуться с приостановкой лицензий, ограничениями на свои европейские операции и замораживанием транзита через Европу.

Напомним, недавно премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Европу усилить общий ответ на шантаж миграционной политики Беларуси.

Добавим, что ЕС планирует в 2022 году провести ряд нацеленных на борьбу с нелегальной перевозкой мигрантов операций. В ходе них будет произведено более 1,4 тысячи арестов.

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ЕвросоюзМиграционный кризис