ЕС не признает результаты выборов в Венесуэле, пока не получит протоколы, - Боррель

Европейский союз не может признать результаты выборов в Венесуэле, пока не будут подсчитаны все голоса и предоставлены протоколы.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По его словам, избирательная комиссия Венесуэлы объявила результаты голосования на основе 80% подсчитанных бюллетеней, в то время как венесуэльская оппозиция опубликовала совсем другие результаты.

"Это дополнительная причина не признавать результаты до тех пор, пока они не будут полностью и независимо проверены", - заявил Боррель.

Он добавил, что Евросоюз примет решение о возможных дальнейших шагах только после того, как станут известны полные результаты.