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У ЄС визначили новий пріоритет санкцій проти Росії

Брюссель, Середа 18 вересня 2024 12:42
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У ЄС визначили новий пріоритет санкцій проти Росії Фото: ЄС окреслив новий пріоритет санкцій проти Росії (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Новий напрямок санкційної діяльності ЄС - вивчення фінансових установ, які підтримують потоки військової продукції до Росії, а також потоки продукції, що виробляється у Південно-Східній Азії західними дочірніми компаніями.

Про це заявив спеціальний представник ЄС із санкцій Девід О'Салліван, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Reuters.

"Значна частина продукції, що проходить через Китай, виробляється дочірніми підприємствами західних компаній у Південно-Східній Азії", - заявив глава санкційного комітету ЄС, виступаючи на заході в Брюсселі.

ЄС запровадив серйозні санкції проти Росії за її повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році.

"Ми дивимося, які фінансові установи фінансують постачання військової продукції до Росії... США зробили це з великим ефектом. Ми починаємо збирати інформацію та порівнювати записи", - додав О'Салліван.

Нагадаємо, 23 серпня Сполучені Штати розширили санкції проти Росії. Новий пакет охоплює близько 400 суб'єктів - російських підприємств і компаній із третіх держав (Китай, ОАЕ та інші), що працюють у стратегічно важливих для РФ секторах економіки та залучених до схем поставок в обхід санкцій. Також США суттєво посилили заходи щодо сфери експортного контролю.

Останній пакет дав моментальний ефект: низка банків Грузії та Казахстану призупинила перекази через російську платіжну систему "Золота Корона".

ЄС ухвалив 14 пакетів санкцій проти РФ. Наприкінці червня було прийнято черговий пакет санкцій, який зачепив російських пропагандистів, акторів, співаків, а також співробітників російських спецслужб ФСБ.

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