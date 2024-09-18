У ЄС визначили новий пріоритет санкцій проти Росії

Новий напрямок санкційної діяльності ЄС - вивчення фінансових установ, які підтримують потоки військової продукції до Росії, а також потоки продукції, що виробляється у Південно-Східній Азії західними дочірніми компаніями.

Про це заявив спеціальний представник ЄС із санкцій Девід О'Салліван, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Reuters.

"Значна частина продукції, що проходить через Китай, виробляється дочірніми підприємствами західних компаній у Південно-Східній Азії", - заявив глава санкційного комітету ЄС, виступаючи на заході в Брюсселі.

ЄС запровадив серйозні санкції проти Росії за її повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році.

"Ми дивимося, які фінансові установи фінансують постачання військової продукції до Росії... США зробили це з великим ефектом. Ми починаємо збирати інформацію та порівнювати записи", - додав О'Салліван.

Нагадаємо, 23 серпня Сполучені Штати розширили санкції проти Росії. Новий пакет охоплює близько 400 суб'єктів - російських підприємств і компаній із третіх держав (Китай, ОАЕ та інші), що працюють у стратегічно важливих для РФ секторах економіки та залучених до схем поставок в обхід санкцій. Також США суттєво посилили заходи щодо сфери експортного контролю.

Останній пакет дав моментальний ефект: низка банків Грузії та Казахстану призупинила перекази через російську платіжну систему "Золота Корона".