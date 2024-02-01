ua en ru
Чт, 01 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ЄС вирішив не розморожувати кошти Угорщини в обмін на схвалення 50 млрд для України, - Reuters

Четвер 01 лютого 2024 14:28
UA EN RU
ЄС вирішив не розморожувати кошти Угорщини в обмін на схвалення 50 млрд для України, - Reuters Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Європейський союз вирішив не розморожувати кошти Угорщини в обмін на створення Фонду для України в розмірі 50 млрд євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Дипломати повідомили, що в обмін на "зелене світло" від Угорщини на допомогу Україні "блок не взяв на себе зобов'язань із виділення мільярдів євро з фондів ЄС, призначених для Угорщини, але заморожених Брюсселем через побоювання з приводу прав людини і верховенства закону в країні".

Дипломати зазначили, що передання Україні 50 млрд євро передбачає щорічне обговорення пакета і можливість його перегляду через два роки "в разі потреби".

Саміт ЄС

Однією з головних тем сьогоднішнього саміту в Брюсселі була спроба досягти угоди щодо пакету фінансової допомоги Україні на суму 50 млрд євро на чотири роки. Пакет було заблоковано з боку Угорщини під час саміту ЄС 1 грудня.

Попри все, лідери ЄС уже схвалили виділення для України 50 млрд. євро в рамках програми Ukraine Facility.

Глава МЗС Дмитро Кулеба зазначив, що створення Фонду для України є чітким сигналом того, що сподівання російського диктатора Володимира Путіна "перечекати" на рішучість України та світу марні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євросоюз Угорщина Допомога Україні Війна Росії проти України
NEWS
ЄС схвалив допомогу Україні на 50 млрд євро
ЄС схвалив допомогу Україні на 50 млрд євро
DAILY
Репарації під заставу. Як Захід може фінансувати Україну за рахунок грошей Росії
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Репарації під заставу. Як Захід може фінансувати Україну за рахунок грошей Росії