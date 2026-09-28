У ЄС виникли питання щодо фінансування України: що не влаштовує партнерів

Європі потрібна конкретика

За словами співрозмовника РБК-Україна у Кабміні, розраховувати на безумовне фінансування Україні не варто. Однією із проблем він назвав відсутність чіткого переліку фінансових потреб держави та необхідних обсягів коштів.

Європейські партнери, за його словами, очікують від Києва виконання своїх зобов'язань навіть в умовах кризи. При цьому Україна продовжує наголошувати на необхідності додаткового фінансування.

Корупційні скандали

Ще однією проблемою співрозмовник назвав останні корупційні скандали за участю високопосадовців. За його словами, безпосередньо на обсяги фінансування вони не впливають, проте формують негативне тло в європейських столицях.

При цьому європейські країни більше зацікавлені у тому, щоб виділяти кошти на закупівлю Україною озброєнь у самих європейських виробників, аніж спрямовувати їх на соціальні витрати, зокрема зарплати вчителям та пенсійні виплати.

Співрозмовники видання у парламенті вважають, що у підсумку Верховна Рада зможе ухвалити більшість необхідних законів, а Україні вдасться звести кінці з кінцями до кінця року.