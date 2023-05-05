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У ЄС вимагають притягти Росію до відповідальності за екоцид в Україні

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П'ятниця 05 травня 2023 23:50
У ЄС вимагають притягти Росію до відповідальності за екоцид в Україні Фото: Росію хочуть притягнути до відповідальності за екоцид (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Європейський союз закликали притягти до кримінальної відповідальності Росію за злочин екоциду під час вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Європейський соціально-економічний комітет.

На пленарному засіданні соціально-економічний комітет закликав Європейський союз задокументувати й оцінити наслідки вторгнення Росії в Україну на довкілля, щоб сприяти справедливому післявоєнному відновленню навколишнього середовища в Україні.

"Соціально-економічний комітет разом із Європейським парламентом закликає визнати екоцид кримінальним злочином за законодавством ЄС. СЕК вважає, що це допоможе притягнути Росію до відповідальності за її дії в Україні та запобігти подібним екологічним катастрофам у майбутньому", – йдеться в заяві комітету.

За даними, які наводить соціально-економічний комітет ЄС, російська агресія призвели до знищення великих площ лісів, забруднення повітря й води. Зазначається, що на Україну припадає 35% біорізноманіття Європи.

Раніше ми писали, в Україні судитимуть вперше за злочин екоциду. Під суд підуть двоє працівників підприємства з Хмельницької області.

Нагадаємо, у Чорному морі у квітні зареєстрували понад сотню загиблих дельфінів.

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