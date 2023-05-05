В ЕС требуют привлечь Россию к ответственности за экоцид в Украине
Европейский союз призвали привлечь к уголовной ответственности Россию за преступление экоцида во время вторжения в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Европейский социально-экономический комитет.
На пленарном заседании социально-экономический комитет призвал Европейский союз задокументировать и оценить последствия вторжения России в Украину на окружающую среду, чтобы содействовать справедливому послевоенному обновлению окружающей среды в Украине.
"Социально-экономический комитет вместе с Европейским парламентом призывает признать экоцид уголовным преступлением по законодательству ЕС. СЭК считает, что это поможет привлечь Россию к ответственности за ее действия в Украине и предотвратить подобные экологические катастрофы в будущем", – говорится в заявлении комитета.
По данным, которые приводит социально-экономический комитет ЕС, российская агрессия привела к уничтожению больших площадей лесов, загрязнению воздуха и воды. Отмечается, что на Украину приходится 35% биоразнообразия Европы.
Ранее мы писали, что в Украине будут судить впервые за преступление экоцида . Под суд пойдут два работника предприятия из Хмельницкой области.
Напомним, в Черном море в апреле зарегистрировали более сотни погибших дельфинов.
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