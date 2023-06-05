У ЄС вимагають маркувати контент, створений штучним інтелектом

Зазначається, що в ЄС зростає занепокоєння з приводу того, що такі інструменти штучного інтелекту, як ChatGPT, призведуть до збільшення дезінформації в Інтернеті.

Вимоги про боротьбу з дезінформацією передбачені в новому Акті про цифрові послуги, який набуде чинності наприкінці серпня, але Єврокомісія пропонує запровадити маркування створеного штучним інтелектом контенту вже зараз.

"Підписанти (Кодексу ЄС про дезінформацію - ред.), які надають послуги, що потенційно можуть поширювати дезінформацію, створену штучним інтелектом, повинні своєю чергою впровадити технології для розпізнавання такого контенту і чітко позначати його для користувачів", - сказала Йоурова.

Вона також пропонує, щоб компанії на кшталт Microsoft і Google створили захисні механізми для своїх сервісів із використанням штучного інтелекту, аби ними не користувались зловмисники.

Великі онлайн-платформи та пошукові системи, як-то Meta, Twitter і TikTok, повинні будуть маркувати створені або змінені зображення, аудіо та відео, відомі як дипфейки, вже до 25 серпня відповідно до Акту про цифрові послуги ЄС під загрозою багатомільйонних штрафів.

Що таке ChatGPT

ChatGPT - це чат-бот зі штучним інтелектом, що був розроблений лабораторією OpenAI.

Раніше генеральний директор компанії OpenAI, яка розробила ChatGPT, закликав Конгрес США регулювати штучний інтелект. Він дав свідчення перед комітетом Сенату про можливості та недоліки нової технології.

У промові, спрямованій на вирішення питання, як найкраще регулювати штучний інтелект голова Microsoft Бред Сміт закликав вжити заходів, щоб переконатися, чи люди знають, коли фотографія чи відео справжні, а коли створені штучним інтелектом, потенційно для підлих цілей.