ЄС вимагатиме від Індії припинити постачання Росії заборонених товарів для війни

Посол заявив, що індійські компанії не повинні обходити санкції, постачаючи Росії такі товари, як електроніка, що має комерційне та військове застосування. Це обов'язок "відповідальної нації" - не допустити, щоб Москва отримала ці товари, які можуть бути використані в її війні з Україною, сказав він в інтерв'ю.

Фон дер Ляєн та інші посадовці ЄС також обговорять ширший доступ на ринок і високі тарифи Індії на такі товари, як автомобілі та вино, в рамках поточних переговорів щодо угоди про вільну торгівлю, повідомив журналістам раніше цього тижня представник ЄС. Поїздка триватиме до 28 лютого.

"Високі тарифи в Індії, безумовно, викликають занепокоєння у ЄС", - сказав Ляхдевірта, додавши, що бачить позитивну динаміку в розширенні торгівлі. Однак він сказав, що торговельна угода малоймовірна без істотного зниження тарифних і нетарифних бар'єрів. Переговори щодо торговельної угоди поновилися 2022 року після дев'ятирічної перерви.

У жовтні представники ЄС та Індії щодо санкцій зустрілися, щоб вивчити способи запобігання постачанню матеріалів подвійного призначення в Росію.

Росія є найважливішим торговельним партнером Індії, виступаючи одним з її найбільших джерел зброї та сирої нафти. Нью-Делі не засудив Росію за вторгнення в Україну, хоча й виступав за діалог і дипломатію для припинення війни.

Індія і ЄС працюють разом над усуненням порушень санкцій, повідомив журналістам високопоставлений чиновник Міністерства закордонних справ на брифінгу в Нью-Делі в четвер. Міністерство торгівлі Індії перевіряє інформацію, надану ЄС.