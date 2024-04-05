ЄС вимагає від України змінити систему опіки над дітьми: про що йдеться

Європейський Союз вимагає від України змінити систему догляду і опіки над дітьми, які потребують батьківського піклування. Також дітей, яких вивезли в країни ЄС через війну, повернути в Україну просять не в спеціальні заклади, а в родини.

Пр оце йдеться у матеріалі РБК-Україна " Родини замість інтернатів. Як в Україні змінять правила усиновлення та опіки над дітьми" .

В Україні розробляють стратегію, яка б забезпечила права дітей на зростання в сімейному оточенні. Це одна з вимог, які нам висуває ЄС: діти мають бути в родинах, а не в закладах. Також частину дітей без опіки евакуювали в країни ЄС. Держави, які їх прийняли, поставили вимогою повернення дітей саме в родини.

Зараз оновленої стратегії на розгляді в Мінсоцполітики, а відомство готує його на подання в Кабмін. У Європейському Союзі Україну просять знизити високий рівень інституціоналізації закладів, і щоб якомога більше дітей росли в родинах, каже РБК-Україна заступник голови Координаційного центру з розвитку сімейного виховання та догляду дітей Микола Литвиненко.

"Для цього треба працювати з самими батьками, щоб вони були до цього готові", – зауважує експерт.

Також для цього треба щоб в кожній громаді були можливості для тимчасового і постійного влаштування дитини в сімейне оточення. Це можуть бути патронатні сім'ї, прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу.

"Треба щоб було більше родин, готових прийняти дитину. В тому числі дитину з інвалідністю, особливими потребами. Також треба збільшити розмір соціальної допомоги таким родинам", – додає Литвиненко.

В країнах ЄС інституційні заклади вважають місцями несвободи, які погано впливають на дітей. Тому там намагаються по максимуму зробити так, щоб дітей виховували в родинах. Численні дослідження доводять, що буквально кілька місяців перебування дитини в такому закладі несе незворотні зміни в її здатності до формування прив'язаності, на навички соціалізації.