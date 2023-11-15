ЄС відновить фінансування Польщі, коли Туск обійме посаду прем'єра, - Bloomberg

Європейська комісія планує найближчими тижнями схвалити прохання польського націоналістичного уряду про виділення частини допомоги у розмірі близько 2,8 млрд євро, призначеної для того, щоб відучити держави-члени від російської енергетики, людина знайома зі справою сказала.

Як тільки міністри фінансів ЄС підтвердять рішення комісії на засіданні 8 грудня, Варшава зможе отримати транш у розмірі близько 550 млн євро у вигляді попереднього фінансування без будь-яких умов, повідомило анонімне джерело, яке брало участь у переговорах за зачиненими дверима.

Доступ до коштів буде відкритий за кілька днів після вступу Туска на посаду. Колишній президент Європейської ради здобув перемогу на виборах у Польщі минулого місяця і разом із опозиційними партіями виклав плани щодо усунення від влади націоналістичної партії "Право і справедливість" після восьми років перебування при владі.

Позиція нового прем'єра

Туск заявив, що його пріоритетом є відновлення відносин із блоком, який призупинив фінансування через побоювання з приводу руйнування незалежних інститутів у Польщі та верховенства закону. Його уряд чекає важка робота щодо завершення реформ, щоб отримати доступ до фінансування загалом у 60 млрд євро.

Лідер опозиції вирушив до Брюсселя через кілька днів після голосування 15 жовтня, пообіцявши домогтися виділення коштів цього року.

"Ми, звичайно, чекаємо на новий уряд, щоб побачити, чи можна передбачити певну кількість реформ, ми оцінимо те, що було зроблено за останні місяці", - заявив Дідьє Рейндерс, європейський комісар з питань юстиції, журналістам у Брюсселі в середу перед зустрічі міністрів внутрішніх справ.

Союзники Туска підписали коаліційний пакт минулого тижня, але нової коаліції доведеться почекати до наступного місяця, щоб прийти до влади після того, як президент Анджей Дуда призначив чинного прем'єр-міністра Матеуша Моравецького, щоб той зробив першу спробу сформувати уряд. У прем'єр-міністра від "Права та Справедливості" на це буде близько місяця, і це навряд чи можливо без більшості.

Якщо Моравецький зазнає невдачі, рішення буде передано до парламенту, який має призначити Туска. Згідно з парламентською процедурою, переможець виборів може вступити на посаду вже 11 грудня.