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ЄС виділяє Україні ще 3 мільярди євро військової допомоги, - Зеленський

21:06 11.10.2026 Нд
2 хв
aimg Юлія Капітонова
ЄС виділяє Україні ще 3 мільярди євро військової допомоги, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
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Наступного тижня Україна отримає від Європейського союзу ще близько 3 мільярдів євро військової підтримки.

Про це заявив глава держави Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.

За словами президента, сьогодні він провів телефонні переговори з очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

У центрі уваги цього разу були усі можливі рішення, які допоможуть посилити Україну.

"Подякував Урсулі за нещодавній транш в 1,24 мільярда євро на оборону, який уже надійшов в Україну. Вдячний за підтвердження, що ще близько 3 мільярдів євро військової підтримки будуть виділені вже наступного тижня. Це кошти, які нас посилять", - написав Зеленський.

Також глава держави наголосив, що розповів очільниці ЄК про нові ворожі удари. Так, 11 жовтня РФ атакувала дроном електростанцію у Києві, внаслідок чого в багатьох районах столиці сталися знеструмлення.

"Пізніше були удари по енергообʼєктах на Харківщині. І це вже ПІСЛЯ заяви Президента Сполучених Штатів про енергетичне припинення вогню. В таких умовах надійна підтримка від наших партнерів - це реальний захист життя і гарантія, що росіяни не зможуть зламати Україну", - наголосив глава держави.

Раніше РБК-Україна розповідало, як Зеленський відреагував на оголошення Трампом "енергетичного перемир’я" між Україною та РФ.

Окрім того, відомо, що президент висунув чітку вимогу для проведення виборів під час війни.

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