ЄС виділить понад 47 млрд доларів на збільшення виробництва напівпровідників

Європейський союз погодив остаточну версію законопроекту на суму 47,2 мільярда доларів, щоб збільшити виробництво напівпровідників у блоці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву європейського комісара з питань внутрішньої торгівлі та послуг Тьєррі Бретона, яку приводить Bloomberg.

Це знизить схильність ЄС до збоїв у ланцюжку поставок на тлі зростаючої напруженості у відносинах з Китаєм.

Адміністрація США Джо Байдена наполягає на запровадженні додаткових обмежень на продаж передового обладнання для виробництва мікросхем до Китаю.

"Європейське бачення подвоїти нашу частку на світовому ринку до 2030 року до 20% і виробляти найскладніші та енергоефективні напівпровідники в Європі", - сказав Бретон.

Однією з найсуперечливіших частин переговорів був бюджет після того, як країни ЄС скоротили 400 мільйонів євро із початкового плану Європейської комісії. Він передбачав перерозподіл грошей із бюджету ЄС на дослідження у галузі напівпровідників.

Bloomberg пише, що заповнити дефіцит вдалося за рахунок коштів, які в основному не входять до дослідницького бюджету.