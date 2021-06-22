ЕС может ужесточить экономические санкции против России, - МИД Польши

Евросоюз не рассматривает возможность ослабления экономических санкций против России . Ограничительные меры в отношении Москвы могут быть ужесточены, поскольку российское руководство не изменило свое поведение.

"С российской стороны ничего не изменилось, поэтому ослабление, конечно, не вариант, если ожидать изменений, скорее ужесточение", - сказал министр.

Рау добавил, что во время дискуссии по Беларуси в Совете ЕС главы МИД призвали не рассматривать белорусский вопрос в отрыве от политики Москвы. "Потому что это ключ к пониманию этой проблемы и этого кризиса", - уточнил он.

По мнению Рау, Евросоюз должен формировать отношения с Москвой начиная с оценки уважения прав человека и положения гражданского общества в России.