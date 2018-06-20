ЄС збільшить вартість шенгенських віз

Вартість віз буде збільшена з 60 до 80 євро

Посли Європейського союзу (ЄС) дали зелене світло переговорам про внесення змін до візового кодексу, за яким вартість віз зросте до 80 євро. Про це заявив Валентин Радев, глава МВС Болгарії, яка головує у Раді Євросоюзу, йдеться в повідомленні прес-служби Ради ЄС.

"Ефективне управління міграцією включає в себе забезпечення можливості повернути тих, хто не має права залишатися в ЄС. Нові правила візового кодексу дадуть нам ще один інструмент для реагування на ті треті країни, які не хочуть повертати своїх власних громадян", - заявив Радев.

Так, повідомляється, що вартість в'їзних документів буде збільшена з 60 до 80 євро.

Крім того, пояснюється, що заявки на отримання віз можна буде подавати в період до шести місяців і не пізніше, ніж за 15 днів до поїздки. Реформа передбачає встановлення між країнами ЄС "узгодженого підходу до видачі багаторазових в'їзних віз для постійних мандрівників з позитивною історією".

Період, на який європейська влада може видати їм шенген, може поступово збільшуватися від одного до п'яти років.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Європейська комісія запропонувала значно посилити механізми контролю та перевірки даних у рамках шенгенської візової системи (VIS).