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Интервью

ЕС увеличит финансирование программы Erasmus до 30 млрд евро

НовостиОбщество    31.05.2018 - 12:30
Фото: логотип программы Erasmus (feedram.club)
Фото: логотип программы Erasmus (feedram.club)

На данный момент на финансирование программы предусмотрено 14,7 млрд евро

Европейская комиссия в среду, 30 мая, предложила увеличить бюджет популярной образовательной программы учебных обменов Erasmus до 30 млрд долларов. Об этом сообщает EUObserver.

Как сообщается, указанная сумма финансирования рассчитана на период 2021-2027 года.

На данный момент бюджет Европейского Союза предусматривает на программу 14,7 млрд евро.

Программа предоставляет студентам возможность учиться или получить опыт работы в другой европейской стране во время учебы.

Она также направлена на "повышение уровня знаний и осведомленности о ЕС" и "укрепление европейской идентичности", а также на борьбу с растущим национализмом и евроскептицизмом.

Напомним, Европейская комиссия представила проект долгосрочного бюджета Евросоюза на 2021-2027 годы, разработанный с учетом выхода Великобритании из ЕС.

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Теги публикации: образование, финансы, Евросоюз  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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