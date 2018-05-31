ЕС увеличит финансирование программы Erasmus до 30 млрд евро

На данный момент на финансирование программы предусмотрено 14,7 млрд евро

Европейская комиссия в среду, 30 мая, предложила увеличить бюджет популярной образовательной программы учебных обменов Erasmus до 30 млрд долларов. Об этом сообщает EUObserver.

Как сообщается, указанная сумма финансирования рассчитана на период 2021-2027 года.

На данный момент бюджет Европейского Союза предусматривает на программу 14,7 млрд евро.

Программа предоставляет студентам возможность учиться или получить опыт работы в другой европейской стране во время учебы.

Она также направлена на "повышение уровня знаний и осведомленности о ЕС" и "укрепление европейской идентичности", а также на борьбу с растущим национализмом и евроскептицизмом.

Напомним, Европейская комиссия представила проект долгосрочного бюджета Евросоюза на 2021-2027 годы, разработанный с учетом выхода Великобритании из ЕС.