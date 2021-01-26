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ЕС утвердил гуманитарный бюджет. Украина, Балканы и Кавказ получат 28 млн евро

Брюссель, Вторник 26 января 2021 14:31
ЕС утвердил гуманитарный бюджет. Украина, Балканы и Кавказ получат 28 млн евро
Фото: флаг ЕС (pixabay.com)
Автор: РБК-Украина

Европейская комиссия утвердила гуманитарный бюджет в размере 1,4 млрд гривен. Из них 28 млн евро будут направлены на финансирование проектов по преодолению COVID-кризиса в Украине, на Западных Балканах и на Кавказе.

Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

"Поскольку глобальные гуманитарные потребности еще больше ухудшаются из-за последствий пандемии и последствий изменения климата, Еврокомиссия утвердила свой первоначальный годовой гуманитарный бюджет на 2021 год в размере 1,4 млрд евро", - говорится в сообщении.

Объем бюджета на более чем 60% превышает принятый в 2020 году.

Из утвержденной суммы Евросоюз выделит 28 млн евро на финансирование проектов по преодолению кризисов в Украине, на Западных Балканах и на Кавказе.

Ранее сообщалось, что в ЕС предложили ужесточить правила въезда в страны в связи в новыми мутациями коронавируса.

Кроме того, Европейский союз планирует ввести новые ограничения для туристов.

Добавим, что в ЕС намерены до лета 2021 года вакцинировать от COVID по меньшей мере 70% взрослого населения. При этом до марта страны ЕС должны вакцинировать не менее 80% медицинских и социальных работников и людей старше 80 лет.

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