ЕС планирует ввести новые ограничения для туристов

Фото: флаги ЕС (facebook.comeucouncil)

Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что страны ЕС будут держать свои границы внутри блока открытыми, однако скорее всего в понедельник будут рассмотрены новые ограничения для несущественных поездок. Еврокомиссия также предложит новые меры безопасности для людей, путешествующих из третьих стран.

Об этом сообщает Politico.

"Следует категорически не поощрять все второстепенные поездки, как внутри страны, так и, конечно, из-за границы", - заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

Она также добавила, что сплошное закрытие границ внутри ЕС нанесет ущерб экономике, но не поможет сдержать вирус.

Отмечается, что 25 января Европейская комиссия предложит новые меры в попытке скоординировать ограничения на поездки, чтобы предотвратить распространение COVID-19. Идея заключается в том, чтобы добавить на карту распространения коронавируса в государствах ЕС новую "темно-красную" зону, которая будет использоваться для регионов с высокими показателями заражения.

Туристы, которые будут прибывать из этих районов, должны пройти тест перед вылетом или должны быть помещены в карантин после прибытия.

Напомним, в ЕС намерены до лета 2021 года вакцинировать от COVID минимум 70% взрослого населения. При этом до марта страны ЕС должны вакцинировать не менее 80% медицинских и социальных работников и людей старше 80 лет.