В ЕС устанавливают рамки адекватной минимальной зарплаты

Фото: Евросоюз (twitter.com/EU_Commission)

Еврокомиссия предложила директиву, которая утвердит минимальную зарплату в Европейском союзе. Она гарантирует работникам предприятий и учреждений стран союза "минималку", позволяющую вести достойный образ жизни.

Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

"Работники должны реализовать право на адекватную минимальную зарплату и на достойный уровень жизни. Сегодня мы предлагаем рамки для минимальной заработной платы при полном уважении национальных традиций и свободы социальных партнеров", - заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, это создаст основу для справедливого, всеобъемлющего и устойчивого восстановления после кризиса пандемии COVID-19. Кризис особенно больно ударил по секторам с большой долей низкооплачиваемых работников, таким как клининговые услуги, розничная торговля, здравоохранение и долгосрочный уход, а также уход в интернатах.

Комиссар ЕС по вопросам занятости и социальных прав Николас Шмит отметил, что почти 10% наемных работников в ЕС живут в бедности: это должно измениться. В последние десятилетия зарплаты росли, в результате чего минимальная значительно отстала.

Исполнительный зампред Еврокомиссии Валдис Домбровскис, который курирует экономический блок, считает, что социальные партнеры должны играть решающую роль в установлении зарплаты на национальном и местном уровнях.

"Мы поддерживаем их свободу самостоятельно вести переговоры о зарплате, а там, где это невозможно, задаем направляющие рамки государствам-членам для установления минимальной зарплаты", - пояснил он.

Директива не обязывает государства законодательно закреплять минимальную зарплату, а также не устанавливает общий для союза минимальный уровень оплаты труда.

Отметим, что минимальная зарплата есть во всех странах-членах ЕС. В 21 стране она установлена законом, а в 6 государствах (Дании, Италии, Кипре, Австрии, Финляндии и Швеции) ее размер обеспечивается исключительно коллективными договорами.

Напомним, по данным МВФ, из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, мир может не досчитаться около 30 триллионов долларов в виде потерянного валового внутреннего продукта (ВВП)

Ранее Всемирный банк зафиксировал рост количества бедных стран из-за коронакризиса. ВБ констатировал погружение мировой экономики в глубочайшую рецессию за последние 80 лет.

По данным ООН, прямые иностранные инвестиции в мире упали вдвое из-за пандемии.