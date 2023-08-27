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Без ЄС. Угорщина має намір продовжити заборону на ввезення українського зерна після 15 вересня

Фото: міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь (wikimedia.org)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Угорщини планує з 16 вересня закрити кордон для деяких зернових продуктів з України на національному рівні.

Про це заявив міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Agrar Szektor.

За його словами, якщо ЄС не продовжить заборону на імпорт деяких українських зернових продуктів, що спливає 15 вересня, то Угорщина з метою захисту внутрішнього ринку запровадить заборону не тільки на ці чотири продукти, а й на всі 24 попередні продукти.

Міністр додав, що останніми роками угорське сільське господарство переживає одне потрясіння за іншим.

"Епідемія коронавірусу, посуха, війна в сусідніх країнах та її наслідки, енергетична криза, спричинена хибними санкціями Брюсселя, зростання цін і той факт, що дешева українська сільськогосподарська продукція безмитно ринула на європейський ринок, - усе це створює труднощі для виробників", - заявив він.

Заборона імпорту українського зерна

У травні поточного року ЄС дозволив п'яти сусіднім з Україною країнам заборонити продаж української пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику на внутрішньому ринку. Водночас, транзит вантажів для експорту в інші країни було залишено.

Термін дії обмеження має завершитися 15 вересня, проте Польща, Болгарія, Угорщина, Румунія та Словаччина виступають за продовження заборони до кінця поточного року.

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