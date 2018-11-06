Хан вважає, що переговори з Туреччиною про членство в ЄС краще завершити

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Єврокомісар вважає, що сторонам треба сконцентруватись на стратегічному партнерстві

Єврокомісар з питань європейської політики сусідства і розширення Йоганнес Хан вважає, що Євросоюзу та Туреччині треба піти новим шляхом та припинити переговори про вступ. Таку думку він висловив в інтерв'ю німецькій газеті, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt.

За його словами, найближчим часом перспективи членства Туреччини в Європейському союзі не виглядають реалістично. І цьому свідчать настрої лідерів багатьох країн-членів ЄС.

"Я вважаю, що Туреччині та ЄС краще забезпечити чіткий баланс у плані взаємної справедливості. Ми маємо зосередитись на реалістичних цілях, зокрема, на стратегічному співробітництві", - наголосив Хан.

Зазначимо, що процес переговорів щодо вступу Туреччини до Євросоюзу загальмувався у 2016 році. Тоді після спроби державного перевороту в країні значно погіршився стан дотримання прав людини та свободи преси.

У червні сторони призупинили процес відповідних переговорів.

Як повідомляло РБК-Україна, у жовтні офіційні переговори щодо вступу в НАТО розпочала Македонія. Переговори охопили політичні, військові та юридичні питання членства.