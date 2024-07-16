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У ЄС терміново готують пропозицію щодо кредиту Україні на 50 млрд доларів під активи РФ

Фото: Паоло Джентілоні (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Єврокомісія планує "дуже скоро" внести пропозицію про пакет кредитів на суму 50 млрд доларів під зал заморожених російських активів для підтримки України, щоб встигнути до кінця року завершити законодавчу роботу.

Про це заявив єврокомісар з економіки Паоло Джентілоні, повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства економіки.

"Початковий момент цього процесу дуже терміновий, - сказав він перед зустріччю міністрів фінансів Євросоюзу в Брюсселі. - Ось чому, а також через саміт G7 наступного тижня, комісія інтенсивно працює над тим, щоб якнайшвидше, тобто дуже скоро, винести пропозицію на обговорення".

ЄС шукає способи обійти протидію підтримці України з боку Угорщини, найбільш проросійської країни ЄС, яка нині головує у блоці. Будапешт став на заваді мільярдів євро терміново необхідної військової допомоги для Києва.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан також приголомшив західних союзників, які прагнуть створити єдиний фронт Україною, коли на початку цього місяця він вирушив до Москви для зустрічі з Володимиром Путіним.

Єврокомісія працює над механізмом, який буде гарантований за рахунок резерву в європейському бюджеті, але це можливо лише до кінця року.

"Безперервність підтримки України є однією з найважливіших особливостей цього нового пакету кредитів, оскільки ми хочемо дати чіткий сигнал про те, що країни G7 та інші країни світу продовжать підтримувати Україну стільки, скільки потрібно", - додав Джентилоні.

Кредит на 50 млрд доларів

Країни ЄС планують надати до 60% необхідних коштів на кредит для України у розмірі 50 млрд доларів.

Нагадаємо, лідери "Великої сімки" під час саміту у червні в Італії погодили надання Україні кредиту у розмірі 50 млрд доларів за рахунок доходів від російських активів, які заморожені у країнах Заходу з початку повномасштабної війни в Україні. Гроші мають намір передати Україні вже до кінця 2024 року.

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