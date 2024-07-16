У ЄС терміново готують пропозицію щодо кредиту Україні на 50 млрд доларів під активи РФ

"Початковий момент цього процесу дуже терміновий, - сказав він перед зустріччю міністрів фінансів Євросоюзу в Брюсселі. - Ось чому, а також через саміт G7 наступного тижня, комісія інтенсивно працює над тим, щоб якнайшвидше, тобто дуже скоро, винести пропозицію на обговорення".

ЄС шукає способи обійти протидію підтримці України з боку Угорщини, найбільш проросійської країни ЄС, яка нині головує у блоці. Будапешт став на заваді мільярдів євро терміново необхідної військової допомоги для Києва.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан також приголомшив західних союзників, які прагнуть створити єдиний фронт Україною, коли на початку цього місяця він вирушив до Москви для зустрічі з Володимиром Путіним.

Єврокомісія працює над механізмом, який буде гарантований за рахунок резерву в європейському бюджеті, але це можливо лише до кінця року.

"Безперервність підтримки України є однією з найважливіших особливостей цього нового пакету кредитів, оскільки ми хочемо дати чіткий сигнал про те, що країни G7 та інші країни світу продовжать підтримувати Україну стільки, скільки потрібно", - додав Джентилоні.

Кредит на 50 млрд доларів

Країни ЄС планують надати до 60% необхідних коштів на кредит для України у розмірі 50 млрд доларів.

Нагадаємо, лідери "Великої сімки" під час саміту у червні в Італії погодили надання Україні кредиту у розмірі 50 млрд доларів за рахунок доходів від російських активів, які заморожені у країнах Заходу з початку повномасштабної війни в Україні. Гроші мають намір передати Україні вже до кінця 2024 року.