ЄС та понад 30 країн ухвалили Спільну декларацію щодо відновлення України: текст документа

У Нью-Йорку (США) під час зустрічі у форматі G7 + Україна була ухвалена Спільна декларація про підтримку відновлення та реконструкції України. Документ погодили понад 30 країн і ЄС, й він містить певні зобов'язання з боку Києва.

Під час виступу на зустрічі президент України Володимир Зеленський зазначив, що це спільне зобов'язання сприятиме відновленню держави, й воно передбачає координацію відповідних зусиль через Українську платформу донорів.

Також глава держави акцентував, що ця підтримка має стати відчутною вже цьогоріч.

Президент України Володимир Зеленський виступає на зустрічі у форматі G7+ (фото: president.gov.ua)

Американський президент Джо Байден в ході свого виступу анонсував оголошення 26 вересня "низки дій для прискорення підтримки українських військових".

Також він наголосив, що країни-партнери допоможуть Україні перейти від економічної стійкості до економічного відродження.

Додамо, за словами Байдена, на відбудову України працюватимуть доходи від заморожених російських активів.

Президент США Джо Байден на зустрічі у форматі G7 + Україна у Нью-Йорку (фото: president.gov.ua)

Загалом на заході під час ухвалення декларації 25 вересня виступили:

президент України Володимир Зеленський,

президент США Джо Байден,

президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн,

прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер,

Голова Ради міністрів Італії Джорджа Мелоні,

прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

Декларація, головні пункти

В Офісі президента України розповіли що головними пунктами даної спільної декларації є:

всебічне сприяння відбудові України на її шляху до членства в ЄС,

координація підтримки через Українську платформу донорів,

надання до кінця року додаткової фінансової підтримки на суму близько 50 млрд дол коштом доходів від заморожених російських активів, частину з яких спрямують на оборонні потреби.

"Підписанти чітко заявили, що завдяки колективній підтримці української реконструкції та відновлення вони забезпечать, щоб Росія не змогла досягти своїх цілей, а також зроблять усе, щоб після закінчення війни Україна мала стійку до російських загроз економіку", - додали в ОП.

Текст декларації, які є забов'язання України

Повний текст Спільної декларації про підтримку відновлення та реконструкції України був оприлюднений в інтернет-представницітві президента України.

Звернемо увагу, що у документі, зокрема, також вказані забов'язання України щодо впровадження низки реформ, а саме:

економічної,

судової,

антикорупційної,

корпоративного управління,

оборони,

державного управління,

управління державними інвестиціями,

правоохоронної системи.

Нижне наведено текст декларації:

"Ми, лідери країн "Великої сімки" (G7), підтверджуємо нашу непохитну підтримку України сьогодні та в майбутньому, в умовах війни та миру. Як зазначено в Комюніке саміту лідерів G7 в Апулії, разом із міжнародними партнерами ми залишаємося рішуче налаштованими надавати військову, бюджетну, гуманітарну підтримку та допомогу у відновленні Україні та її народові, а також рішуче налаштовані допомогти Україні задовольнити її нагальні короткострокові фінансові потреби та сприяти довгостроковому відновленню та реконструкції України.

Ми спростовуємо будь-які хибні уявлення про те, що час грає на боці Росії або що Росія може перемогти, спричинивши економічний крах України. Агресивна війна Росії завдала величезної шкоди українським містам та інфраструктурі. Сьогодні ми підтверджуємо низку зобов'язань щодо подолання її наслідків.

По-перше, відповідальність Росії за міжнародним правом щодо сплати за завдану нею шкоду є очевидною. Ми підтверджуємо, що, згідно з усіма застосовними законами й нашими відповідними правовими системами, суверенні активи Росії в наших юрисдикціях залишатимуться знерухомленими доти, доки Росія не припинить свою агресію й не заплатить за шкоду, яку вона заподіяла Україні.

По-друге, ми зобов'язуємося використовувати нашу економічну допомогу для забезпечення макрофінансової стабільності в Україні, ремонту та розбудови критично важливої інфраструктури, зокрема в енергетичному секторі, прискорення економічного зростання, підтримки соціальної стійкості, а також упровадження пріоритетних реформ. Серед них - покращення бізнес-клімату, посилення боротьби з корупцією, впровадження реформи системи правосуддя та просування верховенства права в контексті процесу вступу до ЄС. Ми також підтримуватимемо Україну в забезпеченні швидкого та прозорого освоєння донорського фінансування.

По-третє, ми продовжуємо нашу спільну роботу над виконанням рішення, ухваленого на саміті G7 в Апулії, про надання Україні до кінця року додаткових кредитів для збільшення надходжень до бюджету (ERA), які забезпечать Україні доступ до близько 50 мільярдів доларів США додаткового фінансування. Кредити обслуговуватимуться та погашатимуться коштом майбутніх надходжень від знерухомлення російських суверенних активів, що перебувають у Європейському Союзі та в інших відповідних юрисдикціях. Частина цих коштів буде спрямована на військову допомогу Україні. Ми збережемо солідарність у наших зобов'язаннях щодо надання цієї підтримки Україні.

По-четверте, ми продовжуватимемо реалізовувати наше бачення також шляхом розробки стратегії, координації та управління нашою підтримкою економічного відновлення та реконструкції України через Українську донорську платформу. Це охоплюватиме прискорення внесків приватного сектору, а також залучення двостороннього фінансування, фінансування Європейського Союзу та міжнародних фінансових інституцій, заохочення програми реформ в Україні з огляду на її шлях до вступу в ЄС. Ми продовжуватимемо підтримувати людський капітал України шляхом постійного реагування на гуманітарні потреби та соціальний захист.

Насамкінець, ми продовжимо оцінювати та відстежувати прогрес у виконанні цих зобов'язань через зустрічі Української донорської платформи та щорічну Конференцію з питань відновлення України, яка наступного разу відбудеться в Італії у 2025 році.

З метою виконання вищезазначених зобов'язань кожен із нас працюватиме над наданням Україні конкретної двосторонньої підтримки відповідно до цієї Спільної декларації та двосторонніх угод і домовленостей у сфері безпеки, які були узгоджені та підписані з Україною.

Зі свого боку Україна зобов'язується впроваджувати економічну, судову, антикорупційну реформи, реформи корпоративного управління, оборони, державного управління, управління державними інвестиціями та правоохоронної системи. Ці реформи є необхідними й життєво важливими для забезпечення довгострокової підтримки реконструкції та відновлення України.

Наше послання чітке: ми залишаємося відданими стратегічній меті вільної, незалежної, демократичної та суверенної України в межах її міжнародно визнаних кордонів, яка процвітає та здатна захистити себе. Ми наголошуємо на важливості інклюзивного та гендерно чутливого відновлення, а також на необхідності задоволення різних потреб жінок, дітей та осіб з інвалідністю, інших груп населення, які непропорційно постраждали від російської військової агресії.

Завдяки нашій колективній підтримці української реконструкції та відновлення ми забезпечимо, щоб Росія не змогла досягти своїх цілей з підкорення України та щоб Україна вийшла з російської агресивної війни з модернізованим, динамічним, інклюзивним суспільством та інноваційною економікою, стійкою до російських загроз. Інші країни, які бажають зробити свій внесок у ці зусилля на підтримку довгострокової реконструкції та відновлення України, можуть приєднатися до цієї Спільної декларації в будь-який час".