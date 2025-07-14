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ЄС створює коаліцію з країнами Азії та Америки для відповіді на мита Трампа, - Bloomberg

Брюссель, Понеділок 14 липня 2025 08:31
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ЄС створює коаліцію з країнами Азії та Америки для відповіді на мита Трампа, - Bloomberg Фото: ЄС відповість на мита Трампа (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Президент США Дональд Трамп погрожує запровадити 30% мит на європейський експорт. У ЄС розширюють координацію з партнерами і готують пакет заходів у відповідь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

ЄС активізує взаємодію

ЄС готовий посилити дипломатичні та торговельні зв'язки з Канадою, Японією та іншими країнами, які постраждали від нових погроз Трампа. Чиновники ЄС ведуть конфіденційні переговори про координацію дій у відповідь. Контакти включають обговорення спільних заходів проти американських тарифів.

Переговори ЄС і США щодо торгівлі затягнулися і зайшли в глухий кут з низки питань: тарифи на автомобілі та сільгосппродукцію досі залишаються невирішеними. Члени ЄС були поінформовані про це в неділю.
ЄС створює коаліцію з країнами Азії та Америки для відповіді на мита Трампа, - Bloomberg

Експансія на азіатські ринки

Глава відділу конкуренції ЄС Тереса Рібера заявила з Пекіна, що Брюссель має намір розширити торговельні угоди з Індією і країнами Азіатсько-Тихоокеанського регіону.

Очікується, що домовленості з Індією завершаться до кінця року. Візит Рібери також стосується кліматичних переговорів з китайськими чиновниками.

Відстрочка і підготовка контрзаходів

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про продовження дії заморожених контрзаходів проти США до 1 серпня. Це було зроблено з метою дати шанс переговорному процесу, при цьому триває підготовка можливої нової хвилі кроків у відповідь.

Сумарний обсяг можливих заходів оцінюють у 21 млрд євро, а в резерві вже лежить план на 72 млрд євро плюс експортні обмеження. ACI - механізм примусу - поки що не буде застосовано.

Реакція Франції та Німеччини

Президент Франції Еммануель Макрон закликав прискорити підготовку надійного пакета контрзаходів, включно з використанням ACI, якщо угоди не буде досягнуто до 1 серпня.

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц заявив, що 30% тариф - це удар "у серце" німецького експорту, і наголосив на важливості єдності в ЄС і діалогу зі США.

Економічні ризики та прогнози

Аналітики з Goldman Sachs попереджають, що введення 30% тарифів призведе до зниження ВВП єврозони на 1,2% до кінця 2026 року. Проте у звіті йдеться, що це може бути просто тактичний хід у переговорах.

Переговори тривають: США пропонують 10 % загальний тариф із винятками для авіації та медицини, а ЄС прагне знизити мита на сільгосппродукцію та алкоголь. Однак поточні та потенційні секторальні заходи Трампа (25-50 %) все ще залишаються чинними і поки що не зняті.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 12 липня оголосив, що запроваджує мита в 30% на всі товари, які постачають до США Європейський Союз і Мексика.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський Союз розробив контрзаходи проти США.

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