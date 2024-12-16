ЄС створить альтернативу Starlink за 10,6 млрд євро

ЄС підписав контракти на початок роботи над IRIS2, багатоорбітальною мережею з 290 супутників, яка має бути повністю введена в експлуатацію до 2030 року і яка зможе обслуговувати європейські уряди, військових, а також приватних клієнтів.

ЄС стурбований залежністю від приватної служби після того, як військові в усьому світі виявили інтерес до додатків Starlink. План, який буде реалізовано через державно-приватне партнерство, спрямований на те, щоб IRIS2 став європейською альтернативою стороннім гравцям.

ЄС інвестує 6 млрд євро, компанії виділять 4,1 млрд євро, а Європейське космічне агентство надасть 550 млн євро. Контракт діятиме протягом 12 років, і частина інвестицій ЄС залежатиме від схвалення держав-членів блоку.

Новий комісар блоку з оборони і космосу Андрюс Кубілюс привітав підписання як "важливий крок уперед" для безпеки і оборони блоку, заявивши, що Європа перебуває під загрозою в багатьох відношеннях, зокрема через глушіння навігаційних сигналів Росією.

"Під час війни ми не можемо дозволити собі втратити зв'язок", - сказав він.

Starlink був істотним фактором під час війни Росії проти України, де армія Києва використовувала його для проведення військових операцій. Консультативна роль Маска в майбутній адміністрації Дональда Трампа піднімає додаткові питання про те, як ця роль може вплинути на операції Starlink.

"У галузі ходить така історія, що Starlink переміг, а всі інші мертві, вірно? Це неправда", - сказав генеральний директор SES Адель Аль-Салех в інтерв'ю Bloomberg. "Вони вкладають багато грошей, тому з ними дуже важко конкурувати. Однак кожна країна і кожна держава хочуть мати суверенітет і незалежність. Навіть невеликі країни прагнуть запустити супутник".

Аль-Салех заявив, що контракт IRIS2 дасть змогу таким компаніям, як SES, яка розробляє супутники, що працюють на вищій орбіті, ніж Starlink, процвітати, оскільки ЄС є їхнім "основним клієнтом".

SES та іншим компаніям також буде дозволено продавати частину своїх послуг комерційним клієнтам, а представник Європейської комісії заявив, що близько половини потужностей супутників буде зарезервовано для потреб уряду.