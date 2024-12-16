ЄС створить альтернативу Starlink за 10,6 млрд євро

Європейський Союз зобов'язується побудувати угруповання супутників вартістю 10,6 млрд євро. Воно забезпечить блоку зашифроване глобальне інтернет-з'єднання і створить альтернативу Starlink Ілона Маска.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
ЄС підписав контракти на початок роботи над IRIS2, багатоорбітальною мережею з 290 супутників, яка має бути повністю введена в експлуатацію до 2030 року і яка зможе обслуговувати європейські уряди, військових, а також приватних клієнтів.
ЄС стурбований залежністю від приватної служби після того, як військові в усьому світі виявили інтерес до додатків Starlink. План, який буде реалізовано через державно-приватне партнерство, спрямований на те, щоб IRIS2 став європейською альтернативою стороннім гравцям.
ЄС інвестує 6 млрд євро, компанії виділять 4,1 млрд євро, а Європейське космічне агентство надасть 550 млн євро. Контракт діятиме протягом 12 років, і частина інвестицій ЄС залежатиме від схвалення держав-членів блоку.
Новий комісар блоку з оборони і космосу Андрюс Кубілюс привітав підписання як "важливий крок уперед" для безпеки і оборони блоку, заявивши, що Європа перебуває під загрозою в багатьох відношеннях, зокрема через глушіння навігаційних сигналів Росією.
"Під час війни ми не можемо дозволити собі втратити зв'язок", - сказав він.
Starlink був істотним фактором під час війни Росії проти України, де армія Києва використовувала його для проведення військових операцій. Консультативна роль Маска в майбутній адміністрації Дональда Трампа піднімає додаткові питання про те, як ця роль може вплинути на операції Starlink.
"У галузі ходить така історія, що Starlink переміг, а всі інші мертві, вірно? Це неправда", - сказав генеральний директор SES Адель Аль-Салех в інтерв'ю Bloomberg. "Вони вкладають багато грошей, тому з ними дуже важко конкурувати. Однак кожна країна і кожна держава хочуть мати суверенітет і незалежність. Навіть невеликі країни прагнуть запустити супутник".
Аль-Салех заявив, що контракт IRIS2 дасть змогу таким компаніям, як SES, яка розробляє супутники, що працюють на вищій орбіті, ніж Starlink, процвітати, оскільки ЄС є їхнім "основним клієнтом".
SES та іншим компаніям також буде дозволено продавати частину своїх послуг комерційним клієнтам, а представник Європейської комісії заявив, що близько половини потужностей супутників буде зарезервовано для потреб уряду.
Starlink - це проект компанії SpaceX, заснованої Ілоном Маском, спрямований на створення глобальної супутникової мережі для забезпечення високошвидкісного доступу до інтернету в усьому світі. Супутники Starlink розміщуються на низькій орбіті (близько 550 км над Землею), що забезпечує мінімальну затримку сигналу. Starlink уже вивела на орбіту 6000 супутників.
За даними The Washington Post, російська армія також почала використовувати термінали Starlink.