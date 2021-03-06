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ЕС и США заморозили действие взаимных пошлин

Новина українською → Вашингтон, Суббота 06 марта 2021 04:32
ЕС и США заморозили действие взаимных пошлин Фото: Фото: доллары (freepik)
Автор: Артур Родивилов

Евросоюз и США договорились на четыре месяца приостановить действие всех таможенных пошлин. Они связанны с многолетним конфликтом вокруг субсидий авиастроительным компаниям Boeing и Airbus. Этот шаг знаменует перезапуск трансатлантических отношений.

Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по окончании телефонного разговора с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом, передает DW.

Обе стороны выразили приверженность урегулированию торгового спора.

Спор о госпомощи корпорации Boeing и ее европейскому конкуренту Airbus длится более 16 лет. Всемирная торговая организация (ВТО) признала часть субсидий недопустимыми для обоих авиастроителей.

Европейские штрафные пошлины на ряд товаров из США, введенные в 2018 году, коснулись американских продовольственных товаров, а также джинсов и мотоциклов Harley-Davidson. В 2019 году ВТО позволила США взимать пошлины за европейские товары и услуги на общую сумму около 7,5 млрд евро. Пострадали самолеты Airbus, а также вино, сыр и оливковое масло.

В октябре 2020 ВТО разрешила ЕС облагать штрафными пошлинами импортируемые из США товары на сумму почти 3,4 млрд евро в год. Новые штрафные меры Евросоюза вступили в силу в ноябре, затронув сельскохозяйственную и промышленную продукцию. Вашингтон же позднее расширил пошлины на компоненты для самолетов из Германии и Франции, определенных сортов французских и немецких вин и бренди.

Напомним, в январе Соединенные Штаты Америки (США) ввели новые пошлины на запчасти для авиапромышленности и алкогольные напитки из Германии и Франции.

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