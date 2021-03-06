ЄС і США заморозили дію взаємниго мита

Євросоюз і США домовилися на чотири місяці припинити дію всіх митних зборів. Вони пов'язані з багаторічним конфліктом навколо субсидій авіабудівних компаній Boeing і Airbus. Цей крок знаменує перезапуск трансатлантичних відносин.

Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після закінчення телефонної розмови з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом, передає DW .

Обидві сторони висловили прихильність врегулювання торгового спору.

Спір про держдопомогу корпорації Boeing і її європейського конкурента Airbus триває понад 16 років. Всесвітня торговельна організація (ВТО) визнала частину субсидій неприпустимими для обох авіабудівників.

Європейські штрафні мита на низку товарів із США, введені у 2018 році, торкнулися американських продовольчих товарів, а також джинсів і мотоциклів Harley-Davidson. У 2019 році СОТ дозволила США стягувати мита за європейські товари та послуги на загальну суму близько 7,5 млрд євро. Постраждали літаки Airbus, а також вино, сир і оливкова олія.

У жовтні 2020 СОТ дозволила ЄС обкладати штрафними митами імпортовані з США товари на суму майже 3,4 млрд євро в рік. Нові штрафні заходи Євросоюзу набрати чинності в листопаді, торкнувшись сільськогосподарської та промислової продукції. Вашингтон же пізніше розширив мита на компоненти для літаків з Німеччини та Франції, визначених сортів французьких і німецьких вин і брендів.