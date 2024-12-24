ЄС спустошує сховища газу найшвидшими темпами з часів енергокризи, - FT

За даними галузевої організації Gas Infrastructure Europe, обсяг газу в сховищах блоку скоротився приблизно на 19% з кінця вересня, коли на газових ринках закінчується сезон закачування, до середини грудня.

У попередні два роки за той самий період спостерігалося зниження лише на однозначні числа, оскільки вищі, ніж зазвичай, температури забезпечували відносне заповнення сховищ у зимовий опалювальний сезон, а промисловість стримувала попит через високі ціни.

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"Цієї зими Європі довелося набагато більше покладатися на свої підземні сховища, ніж в останні два роки, щоб компенсувати зниження імпорту скрапленого природного газу та задовольнити зрослий попит", - заявила Наташа Філдінг, керівниця відділу ціноутворення на газ у Європі в ціновому агентстві Argus Media.

Європа також зіткнулася з більшою конкуренцією за імпорт СПГ з боку азіатських покупців, яких привабили ціни, що були нижчими, ніж останніми роками. Це призвело до сповільнення імпорту і необхідності більше задіювати резерви, що зберігаються.

Востаннє газові сховища континенту спустошувалися так швидко в середині грудня 2021 року, коли Росія почала скорочувати постачання трубопровідного газу перед повномасштабним вторгненням на Україну. Рівень запасів ЄС зараз становить 75 відсотків, що трохи вище середнього показника за попередні 10 років, до того, як західноєвропейські уряди почали скорочувати свою залежність від російського імпорту. Рівень запасів був близький до 90% відсотків станом на середину грудня минулого року.

Низькі ціни

Ціни на газ у Європі приблизно на 90 відсотків нижчі, ніж понад 300 євро за мегават-годину, які спостерігалися під час енергетичної кризи влітку 2022 року. Однак спустошення сховищ взимку може ускладнити і здорожити їхнє поповнення наступного року. Трейдери вже торгують газом з поставкою наступного літа за вищою ціною, ніж з поставкою наступної зими, що є ознакою все більш високих витрат на поповнення запасів.

Країнам ЄС необхідно заповнити свої сховища на 90% об'єму на початок листопада відповідно до обов'язкового цільового показника Європейської комісії з поповнення, хоча деякі країни встановили нижчі цільові показники.

Значна частина поставок газу тепер здійснюється у вигляді СПГ, який останніми тижнями стає дедалі більш політизованим. Обраний президент США Дональд Трамп попередив ЄС, що він повинен узяти на себе зобов'язання закуповувати "великі" обсяги американської нафти і газу або зіткнутися з тарифами, тоді як Катар пригрозив припинити постачання СПГ, якщо держави-члени суворо застосовуватимуть нове законодавство, що каратиме компанії, які не дотримуватимуться встановлених критеріїв щодо викидів вуглецю, прав людини і трудових прав.

США є найбільшим постачальником СПГ в ЄС, а Катар - третім за величиною. Ще однією причиною швидкого витрачання ресурсів стали періоди похолодання в Європі, а також так звані "Дункельфлауте" - дні, коли ні сонячні панелі, ні вітряні турбіни не виробляють електроенергію, - через що збільшився попит на газ для вироблення електроенергії.

За словами Анн-Софі Корбо, наукового співробітника Центру глобальної енергетичної політики при Колумбійському університеті, попит на промисловий газ у дев'яти країнах північно-західної Європи цього року "відновився після мінімумів 2023 року", збільшившись на 6% у річному обчисленні за період із січня до листопада.

Деякі країни виснажували свої запаси швидше, ніж інші. У Нідерландах обсяги газу, що зберігається, з початку зими скоротилися на 33%, а у Франції - на 28%.

Російський газ, який йде через Україну в Європу, як очікується, також припиниться наприкінці наступного року, оскільки закінчується термін дії транзитної угоди. На цей маршрут припадає близько 5% імпорту газу в ЄС.

"Схоже, що немає серйозних побоювань" щодо можливого зупинення поставок російського газу через Україну, сказав Андреас Гут, генеральний секретар галузевої організації Eurogas.