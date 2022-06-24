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В ЕС не спешат ограничивать цену на российский газ, боятся снижения поставок

Фото: Марио Драги, премьер-министр Италии (Getty Images)
Автор: Евгений Прокопенко

Партнеры Италии по ЕС пока не обсуждают идею ограничения цен на газ из РФ, поскольку считают, что российская сторона может еще больше ограничить поставки.

Об этом заявил премьер-министр Италии Марио Драги, сообщает РБК-Украина со ссылкой на TGcom24.

При этом он отметил, что при нынешних, высоких, ценах на газ, РФ может поставлять меньше этого энергоресурса и все равно получать большие доходы.

Премьер Италии на этой неделе предлагал коллегам из ЕС провести в июле внеочередной саммит именно на тему энергетики, но получил отказ.

"Мне ответили, что мы пока не имеем выводов экспертов, которые можно было бы обсудить", - пояснил Драги.

По его словам, в ЕС планируют вернуться к этой теме в октябре 2022 года.

"Нужно действовать быстро, потому что мы видим, как инфляция, которая первоначально во многом была вызвана ценами на энергоресурсы, теперь начинает зависеть и от других факторов. И вся эта проблема охватывает новые производства", - предупредил премьер Италии.

Напомним, США и Евросоюз готовились к тому, что санкции против РФ вызовут увеличение цен на энергоресурсы.

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