В ЕС не спешат ограничивать цену на российский газ, боятся снижения поставок

Партнеры Италии по ЕС пока не обсуждают идею ограничения цен на газ из РФ, поскольку считают, что российская сторона может еще больше ограничить поставки.

Об этом заявил премьер-министр Италии Марио Драги, сообщает РБК-Украина со ссылкой на TGcom24 .

При этом он отметил, что при нынешних, высоких, ценах на газ, РФ может поставлять меньше этого энергоресурса и все равно получать большие доходы.

Премьер Италии на этой неделе предлагал коллегам из ЕС провести в июле внеочередной саммит именно на тему энергетики, но получил отказ.

"Мне ответили, что мы пока не имеем выводов экспертов, которые можно было бы обсудить", - пояснил Драги.

По его словам, в ЕС планируют вернуться к этой теме в октябре 2022 года.

"Нужно действовать быстро, потому что мы видим, как инфляция, которая первоначально во многом была вызвана ценами на энергоресурсы, теперь начинает зависеть и от других факторов. И вся эта проблема охватывает новые производства", - предупредил премьер Италии.