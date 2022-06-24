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В ЄС не поспішають обмежувати ціну на російський газ, бояться зниження поставок

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Україна, П'ятниця 24 червня 2022 20:43
В ЄС не поспішають обмежувати ціну на російський газ, бояться зниження поставок Фото: Маріо Драгі, прем'єр-мінстр Італії (Getty Images)
Автор: Євгеній Прокопенко

Партнери Італії по ЄС поки не обговорюють ідею обмеження цін на газ із РФ, оскільки вважають, що російська сторона може ще більше обмежити поставки.

Про це заявив прем'єр-мінстр Італії Маріо Драгі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на TGcom24.

При цьому він зазначив, що за нинішніх, високих, цін на газ, РФ може постачати менше цього енергоресурсу і все одно отримувати більші доходи.

Прем'єр Італії цього тижня пропонував колегам з ЄС провести у липні позачерговий саміт саме на тему енергетики, але отримав відмову.

"Мені відповіли, що ми поки що не маємо висновків експертів, які можна було б обговорити", - пояснив Драгі.

За його словами, у ЄС планують повернутися до цієї теми у жовтні 2022 року.

"Потрібно діяти швидко, тому що ми бачимо, як інфляція, яка спочатку багато в чому була викликана цінами на енергоресурси, тепер починає залежати і від інших факторів. І вся ця проблема охоплює нові виробництва", - попередив прем'єр Італії.

Нагадаємо, США та Євросоюз готувалися до того, що санкції проти РФ викличуть збільшення цін на енергоресурси.

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