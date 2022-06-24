В ЄС не поспішають обмежувати ціну на російський газ, бояться зниження поставок

Партнери Італії по ЄС поки не обговорюють ідею обмеження цін на газ із РФ, оскільки вважають, що російська сторона може ще більше обмежити поставки.

Про це заявив прем'єр-мінстр Італії Маріо Драгі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на TGcom24 .

При цьому він зазначив, що за нинішніх, високих, цін на газ, РФ може постачати менше цього енергоресурсу і все одно отримувати більші доходи.

Прем'єр Італії цього тижня пропонував колегам з ЄС провести у липні позачерговий саміт саме на тему енергетики, але отримав відмову.

"Мені відповіли, що ми поки що не маємо висновків експертів, які можна було б обговорити", - пояснив Драгі.

За його словами, у ЄС планують повернутися до цієї теми у жовтні 2022 року.

"Потрібно діяти швидко, тому що ми бачимо, як інфляція, яка спочатку багато в чому була викликана цінами на енергоресурси, тепер починає залежати і від інших факторів. І вся ця проблема охоплює нові виробництва", - попередив прем'єр Італії.