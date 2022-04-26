ЕС сократит импорт нефти и газа из России к концу года на две трети, - еврокомиссар

Джентилони также сказал, что ЕС сократит свои оценки роста на 2022 год с предыдущей цели в 4%, при этом ЕС собирается опубликовать свой весенний прогноз 16 мая.

Международный валютный фонд на прошлой неделе понизил прогноз роста еврозоны на 2022 год до 2,8% с 3,9% из-за войны между Украиной и Россией.

Но Джентилони сказал, что еще слишком рано говорить о том, приведет ли замедление роста к стагнации, сославшись на "некоторые положительные факторы, унаследованные от второй половины 2021 года", такие как значительно низкий уровень безработицы и очень высокий уровень накопления сбережений.

"Риск стагнации также будет очень сильно зависеть от продолжительности войны", - добавил он.