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ЕС сократит импорт нефти и газа из России к концу года на две трети, - еврокомиссар

Фото: комиссар ЕС по экономике Паоло Джентилони (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Европейский союз стремится сократить свою зависимость от российской нефти и газа на две трети к концу года. Комиссар ЕС по экономике Паоло Джентилони напомнил, что полный отказ планируется реализовать к концу 2027 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Джентилони изданию Il Messaggero.

Джентилони также сказал, что ЕС сократит свои оценки роста на 2022 год с предыдущей цели в 4%, при этом ЕС собирается опубликовать свой весенний прогноз 16 мая.

Международный валютный фонд на прошлой неделе понизил прогноз роста еврозоны на 2022 год до 2,8% с 3,9% из-за войны между Украиной и Россией.

Но Джентилони сказал, что еще слишком рано говорить о том, приведет ли замедление роста к стагнации, сославшись на "некоторые положительные факторы, унаследованные от второй половины 2021 года", такие как значительно низкий уровень безработицы и очень высокий уровень накопления сбережений.

"Риск стагнации также будет очень сильно зависеть от продолжительности войны", - добавил он.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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