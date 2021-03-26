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ЕС сохранит ограничения на поездки, но начнет подготовку к ослаблению

Новина українською → Брюссель, Пятница 26 марта 2021 11:33
ЕС сохранит ограничения на поездки, но начнет подготовку к ослаблению Фото: туристы в аэропорту (GettyImages)
Автор: Игорь Литвиненко

Страны Европейского союза согласились сохранить ограничения на несущественные поездки внутри ЕС. При этом в Евросоюзе согласились начать подготовку к будущему ослаблению данных ограничений.

Об этом сообщает пресс-служба Совета Европы по итогам саммита ЕС.

Лидеры европейских страны отмечают, что ситуация с COVID-19 остается серьезной в связи с появлением новых штаммов вируса.

"Лидеры ЕС согласились с тем, что ограничения, включая несущественные поездки, должны оставаться в силе на данный момент. Они также подчеркнули, что должен продолжаться беспрепятственный поток товаров и услуг в рамках единого рынка", - сообщили в ЕС.

При этом в Евросоюзе отмечают необходимость начать подготовку к ослаблению ограничений в случае улучшения ситуации.

"Они призвали в срочном порядке провести законодательную и техническую работу над совместимыми цифровыми сертификатами COVID-19 на основе предложения Комиссии", - добавили в ЕС.

Напомним, ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа находится на пороге третьей волны коронавируса.

Также канцлер Германии Ангела Меркель призвала ЕС ускорить производство COVID-вакцин.

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