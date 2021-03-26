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ЄС збереже обмеження на поїздки, але почне підготовку до ослаблення

Новость на русском → Брюссель, П'ятниця 26 березня 2021 11:33
ЄС збереже обмеження на поїздки, але почне підготовку до ослаблення Фото: туристи в аеропорту (GettyImages)
Автор: Ігор Литвиненко

Країни Європейського союзу погодилися зберегти обмеження на несуттєві поїздки всередині ЄС. При цьому в Євросоюзі погодилися почати підготовку до майбутнього ослаблення обмежень.

Про це повідомляє прес-служба Ради Європи за підсумками саміту ЄС.

Лідери європейських країн відзначають, що ситуація з COVID-19 залишається серйозною у зв'язку з появою нових штамів вірусу.

"Лідери ЄС погодилися з тим, що обмеження, включаючи несуттєві поїздки, повинні залишатися в силі на даний момент. Вони також підкреслили, що повинен тривати безперешкодний потік товарів і послуг в рамках єдиного ринку", - повідомили в ЄС.

При цьому в Євросоюзі відзначають необхідність розпочати підготовку до ослаблення обмежень в разі поліпшення ситуації.

"Вони закликали в терміновому порядку провести законодавчу і технічну роботу над сумісними цифровими сертифікатами COVID-19 на основі пропозиції Комісії", - додали в ЄС.

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