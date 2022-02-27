В ЕС согласовали отключение России от SWIFT и другие санкции

Боррель заявил, что Евросоюз не может полностью отключить Россию от SWIFT. По словам главы дипломатии ЕС, "российская экономика тесно связана с экономиками других государств".

Более половины резервов Центробанка России будет заблокировано в рамках новых санкций ЕС:

ЕС запрещает российские пропагандистские агентства Russia Today и Sputnik.

ЕС также согласовал закрытие воздушного пространства.

Также, по его словам, главы МИД ЕС согласовали предоставление летального оружия Украине на сумму 450 миллионов евро.