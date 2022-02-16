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ЕС согласовал пересмотр правил для туристических поездок: что изменится

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Брюссель, Среда 16 февраля 2022 16:44
ЕС согласовал пересмотр правил для туристических поездок: что изменится Фото: ЕС согласовал изменения для туристов из третьих стран (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Европейский союз согласовал пересмотр правил для туристических поездок граждан третьих стран. Ожидается, что на территорию ЕС смогут попасть вакцинированные от COVID туристы, независимо от страны гражданства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

По его словам, сегодня послы стран ЕС договорились изменить рекомендацию о несущественных поездках для граждан третьих стран. Такие поездки будут одобрены на основе документов о вакцинации от COVID для лиц после полного курса прививок одобренной в ЕС или ВОЗ вакциной (не более чем 270 дней после второго укола) или после ревакцинации.

"Список стран, который применялся до сих пор, останется в силе как минимум еще на 2 месяца. Окончательное решение вероятно будет принято на следующей неделе. Стоит напомнить, что это рекомендация, и последнее слово остается за конкретными странами-участницами ЕС", - отметил журналист.

Напомним, ранее сообщалось, что с 1 марта 2022 года могут снять ограничения на въезд в страны Евросоюза для всех вакцинированных граждан третьих стран.

В январе ЕС изменил требования к COVID-сертификатам граждан третьих стран, сократив их действие до 9 месяцев.

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