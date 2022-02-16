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ЄС погодив перегляд правил для туристичних поїздок: що зміниться

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Брюссель, Середа 16 лютого 2022 16:44
ЄС погодив перегляд правил для туристичних поїздок: що зміниться Фото: ЄС погодив зміни для туристів з третіх країн (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Європейський союз погодив перегляд правил для туристичних поїздок громадян третіх країн. Очікується, що на територію ЄС зможуть потрапити вакциновані від COVID туристи, незалежно від країни громадянства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.

За його словами, сьогодні посли країн ЄС домовилися змінити рекомендацію про несуттєві поїздки для громадян третіх країн. Такі поїздки будуть схвалені на основі документів про вакцинацію від COVID для осіб після повного курсу щеплень схваленою в ЄС або ВООЗ вакциною (не більше ніж 270 днів після другого уколу) або після ревакцинації.

"Список країн, який застосовувався досі, залишиться в силі як мінімум ще на 2 місяці. Остаточне рішення ймовірно буде прийнято наступного тижня. Варто нагадати, що це рекомендація, і останнє слово залишається за конкретними країнами-учасницями ЄС", - зазначив журналіст.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з 1 березня 2022 року можуть зняти обмеження на в'їзд до країн Євросоюзу для всіх вакцинованих громадян третіх країн.

У січні ЄС змінив вимоги до COVID-сертифікатів громадян третіх країн, скоротивши їх дію до 9 місяців.

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