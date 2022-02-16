ЄС погодив перегляд правил для туристичних поїздок: що зміниться

Європейський союз погодив перегляд правил для туристичних поїздок громадян третіх країн. Очікується, що на територію ЄС зможуть потрапити вакциновані від COVID туристи, незалежно від країни громадянства.

За його словами, сьогодні посли країн ЄС домовилися змінити рекомендацію про несуттєві поїздки для громадян третіх країн. Такі поїздки будуть схвалені на основі документів про вакцинацію від COVID для осіб після повного курсу щеплень схваленою в ЄС або ВООЗ вакциною (не більше ніж 270 днів після другого уколу) або після ревакцинації.

"Список країн, який застосовувався досі, залишиться в силі як мінімум ще на 2 місяці. Остаточне рішення ймовірно буде прийнято наступного тижня. Варто нагадати, що це рекомендація, і останнє слово залишається за конкретними країнами-учасницями ЄС", - зазначив журналіст.