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ЕС собирает помощь пострадавшей от землетрясений Хорватии

Брюссель, Четверг 31 декабря 2020 09:18
ЕС собирает помощь пострадавшей от землетрясений Хорватии
Фото: последствия землетрясений в Хорватии (twitter com _antens)
Автор: Анастасия Рокитна

Евросоюз включил механизм гражданской защиты для оказания помощи Хорватии. В этой стране в течение трех последних дней происходят землетрясения.

Об этом сообщает пресс-служба Европарламента.

Загреб (столица Хорватии) обратился в ЕС с запросом, после этого механизм гражданской защиты ЕС занялся оказанием срочной помощи стране.

Помощь уже предложили Австрия, Болгария, Чехия, Франция, Греция, Венгрия, Италия, Литва, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Швеция и Турция.

Для Хорватии собрали жилые контейнеры, утепленные палатки, спальные мешки, кровати и электрические обогреватели.

Служба управления чрезвычайными ситуациями ЕС - Copernicus - помогает составлять спутниковые карты оценки ущерба пострадавших территорий. Координационный центр ЕС, работающий круглосуточно и без выходных, поддерживает контакты с хорватскими властями, отмечается в сообщении.

Напомним, землетрясение повредило здание украинского посольства в Хорватии. Сотрудники дипломатического представительства не пострадали.

Вместе с тем, из-за землетрясения часть хорватской столицы оказалась без света.

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Новости Украины Происшествия ЕвросоюзземлетрясениеХорватия

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