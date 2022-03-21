ЕС сегодня увеличит помощь на вооружения для Украины до 1 млрд евро, - Бербок

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Евросоюз сегодня увеличит помощь на закупку военной техники и вооружения для Украины. Речь идет о сумме 1 млрд евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter МИД Германии.

"Сегодня мы примем решение о дальнейшей военно-финансовой поддержке Украины со стороны ЕС. В частности, увеличим средства на закупку техники и вооружений до 1 млрд евро. Мы также закрываем лазейки в санкциях", - отметила Бербок.

Она также подчеркнула, что еще много украинских беженцев покинут Украину, поэтому нужно организовать воздушный коридор от внешней границы ЕС во все европейские страны, а также через Атлантический океан.