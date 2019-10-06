В "ЕС" считают непродуманным односторонний отвод войск на Донбассе

Фото: Ирина Фриз (пресс-служба)

Фриз заявила, что общество не поддерживает действия власти

Односторонний отвод войск вдоль линии разграничения на Донбассе – это непродуманное стратегически и тактически поведение новой власти, которое может привести к потере Украиной своих территорий. Об этом сказала народный депутат фракции «Европейская солидарность» Ирина Фриз в комментарии «Прямому» во время Всеукраинского вече на Майдане «Остановим капитуляцию», сообщает пресс-служба политсилы.

«Я бы сейчас говорила о том, что говорят жители. В частности, волонтеры Харьковской области сообщают, что жители Золотого отказываются оставаться в городке после того, как оттуда уйдут украинские военные. Это очень неверный сигнал, потому что мы понимаем, что они не доверяют другой стороне, которая придет и будет их грабить. Если жители, которые находятся на линии соприкосновения, понимают это, то я не представляю, почему власть продолжает настаивать на одностороннем отводе наших военных. Одностороннее отведение осенью просто в чистое поле... Это абсолютно непродуманная, ни стратегически, ни тактически линия поведения новой власти, и она должна понять, что в подобный способ мы реально сдаем наши территории. Именно поэтому сегодня во всех городах Украины собрались люди сказать «Нет капитуляции», потому что нам не нужен мир такой ценой, ценой жизней наших военных, ценой жизней наших граждан, которые не хотят жить на территории, которая будет оставлена нашими военными»,- сказала Фриз.

Она отметила, что общество не поддерживает действия власти, и это может превратиться в сопротивление.

«Ни военные, ни гражданские не поддерживают действия власти, это может вылиться в сопротивление к действиям власти и не восприятие того, что делает власть. Мы говорим о необходимости остановиться и взвесить по мнению активных граждан, которые понимают, что такое война, которые теряли своих друзей, побратимов, родных, которые знают, какую цену Украина на протяжении 6 лет заплатила за свою независимость. Мы будем бороться за свою независимость, чтобы Украина оставалась свободной, независимой и суверенной страной», – добавила Фриз.