У "ЄС" вважають непродуманим одностороннє відведення військ на Донбасі

Фото: Ірина Фріз (прес-служба)

Фріз заявила, що суспільство не підтримує дій влади

Одностороннє відведення військ уздовж лінії розмежування на Донбасі – це непродумана стратегічно і тактично поведінка нової влади, яка може призвести до втрати Україною своїх територій. Про це сказала народний депутат фракції «Європейська солідарність» Ірина Фріз в коментарі «Прямому» під час Всеукраїнського віче на Майдані «Зупинемо капітуляцію», повідомляє прес-служба політсили.

«Я би зараз говорила про те, що говорять мешканці. Зокрема, волонтери Харківщини повідомляють, що мешканці Золотого відмовляються залишатися в містечку після того, як звідти підуть українські військові. Це дуже хибний сигнал, тому що ми розуміємо, що вони не довіряють іншій стороні, яка прийде і буде їх грабувати. Якщо мешканці, які перебувають на лінії зіткнення, розуміють це, то я не уявляю, чому влада продовжує наполягати на односторонньому відведенні наших військових. Одностороннє відведення восени просто в чисте поле… Це абсолютно непродумана, ні стратегічно, ні тактично лінія поведінки нової влади, і вона має зрозуміти, що в подібний спосіб ми реально здаємо наші території. Саме тому сьогодні у всіх містах України зібралися люди сказати «Ні капітуляції», тому що нам не потрібен мир такою ціною, ціною життів наших військових, ціною життів наших громадян, які не хочуть жити на території, яка буде залишена нашими військовими»,- сказала Фріз.

Вона зазначила, що суспільство не підтримує дій влади і це може перетворитися на супротив.

«Ні військові, ні цивільні не підтримують дій влади, це може вилитися в супротив до дій влади і не сприйняття того, що робить влада. Ми говоримо про необхідність зупинитися і зважити на думку активних громадян, які розуміють, що таке війна, які втрачали своїх друзів, побратимів, рідних, які знають, яку ціну Україна впродовж 6 років заплатила за свою незалежність. Ми будемо виборювати свою незалежність, щоб Україна залишалася вільною, незалежною і суверенною державою», – додала Фріз.