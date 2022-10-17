ЄС розгляне запровадження "тимчасового цінового коридору" на газ з Росії

На саміті 20-21 жовтня лідери ЄС вивчать низку варіантів обмеження цін на газ, щодо якого немає згоди вже кілька тижнів.

Єврокомісія має намір запропонувати заходи щодо боротьби з енергетичною кризою у вівторок, до зустрічі лідерів.

У підготовленому документі йдеться про те, що лідери погодяться «вивчити тимчасовий динамічний ціновий коридор» на природний газ доти, доки не буде розроблено ліміт на ціни.

Бельгія, Греція, Італія та Польща хочуть встановити ціновий коридор для гуртових угод, що означало б ціновий діапазон із середнім значенням нижчим від ринкової ціни.

У проєкті йдеться, що лідери також «вивчать тимчасові рамки ЄС для обмеження ціни на газ при виробництві електроенергії на рівні, який допоможе знизити ціни на електроенергію, не призводячи до загального збільшення споживання газу».

Дипломати кажуть, що може бути досягнуто консенсусу щодо обмеження ціни на газ, який використовується для виробництва електроенергії, на прикладі схеми, реалізованої Іспанією та Португалією у червні, хоча деякі побоюються, що це може підвищити попит на газ у ЄС.

За словами дипломата ЄС, знайомого із проблемою, наявність кількох варіантів не означає, що будь-який з них чи всі вони обов'язково будуть узгоджені. Посли ЄС проведуть позачергову зустріч у Люксембурзі наприкінці дня у понеділок, щоб обговорити це питання та розглянути усі можливі варіанти.

Нагадаємо, в Офісі президента очікують, що в дев'ятому пакеті санкцій проти Росії буде обмежено ціну на російський газ або запроваджено заборону на його експорт.

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