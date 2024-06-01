ЄС розглядає введення мита на російські товари, які не під санкціями

З ініціативи Швеції міністри торгівлі країн ЄС звернулися до Єврокомісії з проханням розробити план запровадження мита на непідсанкційні російські товари, такі як продукти харчування, ядерне паливо та ліки.

"Швеція ініціювала дискусію щодо ширшого використання мит на імпорт з Росії. З боку Європейської комісії ми будемо оцінювати це та надавати країнам-членам варіанти для просування вперед", - заявив після цього єврокомісар з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс.

Як пояснив міністр торгівлі Швеції Йохан Форсселл в коментарі Financial Times, Євросоюзу потрібно скоротити доходи Росії, оскільки вони використовуються для війни проти України. Він закликав до "широких мит на всю цю торгівлю", але визнав, що "в деяких областях це може бути чутливо".

"Я також думаю, що дохід від цих тарифів можна було б витратити, щоб допомогти Україні виграти цю війну", - додав Форсселл.