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ЄС розглядає всі варіанти відповіді на ухвалення в Грузії закону про іноагентів

Фото: Шарль Мішель, президент Євроради (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Європейський союз готує відповідь після того, як парламент Грузії подолав вето та остаточно ухвалив скандальний закон про іноагентів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну заяву Єврокомісії та голови дипломатії ЄС Жозепа Борреля, а також голову Євроради Шарля Мішеля у Twitter.

Боррель та Єврокомісія нагадали, що закон про іноагентів суперечить принципам та цінностям Євросоюзу. Його ухвалення відводить Грузію від виконання рекомендацій Єврокомісії, а також негативно вплине на шлях країни до ЄС.

Грузію закликали твердо повернутися на шлях до Євросоюзу, оскільки для цього "ще є час".

"ЄС та його держави-члени розглядають усі варіанти реагування на ці події", - сказано у заяві Борреля та Єврокомісії.

У свою чергу Мішель нагадав, що у грудні ЄС вирішив надати Грузії статус кандидата на вступ до блоку.

"Прийняття парламентом закону (про іноагентів - ред.) є кроком назад і ще більше віддаляє Грузію від шляху до ЄС. Грузинський народ однозначно обрав майбутнє в ЄС, і ми зробимо все, щоб підтримати його амбіції", - додав він.

За словами Мішеля, грузинське питання обговорюватимуть на наступному саміті Європейської ради.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 28 травня, парламент Грузії подолав вето президента Саломе Зурабішвілі на закон "Про прозорість іноземного впливу".

Таку ініціативу у парламенті протягла проросійська правляча партія "Грузинська мрія". Вона передбачає важелі впливу на організації, які фінансують із-за кордону.

Після того, як парламент подолав вето, закон було фактично ухвалено.

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