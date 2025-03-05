ЄС розглядає нову схему забезпечення газом України, Угорщини, Словаччини та Молдови

У ЄС розглядають варіант забезпечення газом України, Угорщини, Словаччини та Молдови з використанням українських підземних сховищ. Йдеться про 10 млрд кубометрів.
Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна"На межі допустимого. Як Україна пройшла зиму з мінімальним запасом газу".
Варіант передбачає, що газ буде закачуватися в сховища України з тим, щоб потім його можна було використовувати в цих 4-х країнах.
За інформацією джерел видання, йдеться про 10 млрд кубометрів, 1 млрд із яких може бути для потреб Молдови, решту обсягу може бути розподілено між Україною, Словаччиною та Угорщиною. Це може бути будь-який газ, зокрема й американський LNG. Варто нагадати, що 2022 і 2023 року в ЄС уже обговорювали можливість централізованої закупівлі газу, щоб знизити залежність від російських енергоносіїв.
Оплачувати газ у такому разі Україна зможе за рахунок коштів програми Ukraine Facility. Цей варіант опрацьовується.
Паралельно обговорюється можливість зниження тарифів на транзит у деяких країнах ЄС, через який газ іде в Угорщину і Словаччину.
"У Європі дуже в цьому зацікавлені - така схема зніме багато запитань, які Єврокомісії ставлять словаки з приводу збільшення вартості газу після припинення транзиту через Україну", - сказав співрозмовник видання, знайомий з обговоренням питання.
Водночас, за інформацією видання, у контексті підготовки рішення про нову схему забезпечення газом, Україна може розглянути питання про зниження своїх тарифів, зокрема на вхід/вихід газу до ГТС і на його зберігання.
Щодо безпеки зберігання газу в українських ПСГ, які періодично піддаються обстрілам, то є думка, що якщо газ у них зберігатиметься для Угорщини та Словаччини, ризики атак на ПСГ знизяться.
Нагадаємо, Україна має намір збільшити імпорт природного газу наступного сезону, оскільки її власні виробничі потужності постраждали від російських безпілотників і ракет. За інформацією Bloomberg, уряд оцінює, що йому знадобиться близько 3,5 млрд кубометрів імпорту для задоволення внутрішнього попиту.