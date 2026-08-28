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У ЄС різко поменшало дешевих посилок з Китаю після введення нового мита

06:22 28.08.2026 Пт
3 хв
Про посилки якої вартості та з яких платформ йде мова?
aimg Пилип Бойко
У ЄС різко поменшало дешевих посилок з Китаю після введення нового мита Фото: посилки на поштовому складі в ЄС (Getty Images)
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Після запровадження нових європейських мит на дешеві посилки з третіх країн їх кількість помітно скоротилася. Найбільш суттєве зменшення зафіксували після початку дії нових правил у липні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews.

У французькому уряді вважають, що зменшення потоку на 30-40% може свідчити про здатність митного регулювання впливати на поведінку великих торгових платформ, зокрема з Китаю. Дані французької митниці озвучили в Міністерстві економіки Франції.

Йдеться про посилки вартістю до 150 євро, які раніше не обкладалися ввізним митом. Нові правила стали частиною заходів Євросоюзу у відповідь на значний потік дешевих товарів із третіх країн, зокрема з Китаю.

Які мита запровадив ЄС

З 1 липня на посилки вартістю до 150 євро запровадили мито у розмірі 3 євро. До цього такі відправлення не обкладалися ввізним митом.

У період із червня до липня обсяги продажів Temu скоротилися на 50%, а AliExpress - на 37%.

Показники Shein виявилися кращими: продажі платформи зменшилися приблизно на 15%. Одним із факторів, який може пояснювати менше падіння, називають заплановане відкриття нового складу компанії в Польщі.

Ставка 3 євро є перехідним рішенням, погодженим державами-членами ЄС. Його мета - протидіяти напливу дешевих і потенційно небезпечних товарів із Китаю та інших третіх країн, зазначають в Euronews.

Водночас нова система не є остаточною моделлю митного контролю.

Чому ЄС вирішив змінити правила

Європейська влада роками звертала увагу на стрімке зростання кількості дешевих товарів, які надходять безпосередньо до споживачів із-за меж ЄС.

Лише у 2025 році до Євросоюзу надійшло 5,9 млрд товарів низької вартості. Це відповідало більш ніж 16 млн посилок на день.

У Брюсселі вважають, що така модель торгівлі створила перевагу для великих іноземних платформ перед європейськими роздрібними продавцями.

Останні, на відміну від багатьох дешевих відправлень із третіх країн, повинні дотримуватися європейських правил та сплачувати митні платежі під час імпорту товарів.

У ЄС говорять і про безпеку товарів

Ще однією причиною посилення контролю стали питання безпеки продукції.

За даними опитування, проведеного у 2025 році в ЄС, понад 60% перевірених товарів низької вартості не відповідали європейським вимогам або стандартам безпеки.

Тому нові правила мають не лише створити додаткові платежі для імпортерів. Вони також покликані допомогти митним органам ефективніше контролювати величезний потік дешевих товарів та виявляти продукцію, яка може становити ризик.

Що зміниться з 2028 року

З липня 2028 року має запрацювати Центр митних даних ЄС. Після його запуску планується застосовувати звичайні митні збори на основі тарифної класифікації товару, його походження та вартості.

Розмір платежів визначатиметься відповідно до чинних стандартних правил ЄС щодо митних зборів.

Таким чином, нинішнє мито у 3 євро є перехідним механізмом до повноцінної системи митного регулювання для дешевих посилок із-за меж Євросоюзу.

Що відомо про мита на посилки в Україні

Ми вже повідомляли, що Комітет ВР утретє підтримав оподаткування посилок. Міністр фінансів запевнив, що кінцева ціна товару не обов’язково зросте рівно на 20%.

Водночас законопроєкт ще має пройти парламентський розгляд. Рішення комітету є рекомендацією для Верховної Ради, а не остаточним запровадженням нових правил.

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