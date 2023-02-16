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ЄС у річницю вторгнення заборонить експорт унітазів на територію Росії

Фото: Визволений Херсон. Окупанти не встигли вивезти награбоване (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Десятий пакет санкцій, який Європейський Союз готує до роковин вторгнення в Україну, включає широку заборону для експорту на територію Росії. До списку увійшли "біде, унітази, зливні бачки та аналогічна сантехніка".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Euobserver.

Як зазначає видання, унітази стали символом того, що 24-річне правління президента Росії Володимира Путіна нічого не зробило для покращення життя росіян. Російські солдати почали їх красти спочатку в Грузії у 2008 році, а тепер і в Україні, бо у кожному п'ятому російському домі досі немає туалету.

"Нехай беруть унітази - вони знадобляться у дорозі - і повертаються додому", - заявив президент України Володимир Зеленський у своєму виступі у січні.

У квітні минулого року Зеленський говорив: "Ви знаєте, вони раніше говорили про свою найбільшу мрію - побачити Париж і померти... Тепер їхня мрія - вкрасти унітаз і померти".

Нагадаємо, ЄС готує десятий пакет санкцій проти Москви. Основна мета торгового ембарго вартістю 11 млрд євро на рік - зупинити продаж високотехнологічних товарів, які можуть використовуватись у російських системах озброєння.

Список включає електроніку, лазери, радіообладнання, програмне забезпечення, авіоніку, морські камери і рідкоземельні мінерали.

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