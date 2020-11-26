ЕС просят ввести санкции из-за агрессивных действий Турции в Средиземноморье

Фото: флаг ЕС (pixabay)

Европейский парламент принял резолюцию с призывом к Европейскому союзу ввести санкции против Турции. ЕП просит наказать Анкару за агрессивное поведение в Средиземном море.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Европарламента.

Принятие резолюции связано с недавним решением премьер-министра самопровозглашенного Северного Кипра и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана открыть город-призрак Вароша, который с 1974 года был закрытым для посещения.

Варош был закрыт после оккупации турецкими войсками части Кипра. В соответствии с резолюцией ООН от 1984 года, заселить Варошу имеют право исключительно первоначальные его жители, однако Эрдоган хочет открыть город и береговую зону для всех желающих.

В Европейском союзе такие действия Турции считают "подрывом доверия" и такими, которые "угрожают перспективам решения кипрской проблемы".

Напомним, в конце октября Турция расширила разведку полезных ископаемых на спорном с Грецией и Кипром шельфе. В Афинах раскритиковали Анкару за такие действия и пообещали подать жалобу.

Кроме того, в этом месяце Франция анонсировала введение санкций ЕС против Турции за "агрессивный исламизм". В Париже заявили, что Евросоюз устал от провокаций Анкары.