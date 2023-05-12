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ЄС пропонує припинити транспортування російської нафти до Німеччини та Польщі, - Bloomberg

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П'ятниця 12 травня 2023 14:20
ЄС пропонує припинити транспортування російської нафти до Німеччини та Польщі, - Bloomberg Фото: ЄС пропонує припинити транспортування російської нафти до Німеччини та Польщі (wikipedia.org)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Європейський Союз офіційно запропонував припинити транспортування російської нафти до Німеччини та Польщі через нафтопровід "Дружба" у рамках 11-ого пакету санкції проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Зазначимо, що раніше Німеччині та Польщі дозволили продовжувати отримувати нафту через північну ділянку нафтопроводу "Дружба". При цьому обидві країни на національному рівні вже відмовились від закупок російської нафти, виконавши попередні обіцянки скоротити обсяг.

Тепер же пропонується повністю зупинити транспортування російської нафти до країн через "Дружбу". Хоча такий крок значною мірою символічний, враховуючи те, що дві країни майже повністю відмовились від російської нафти.

Проте заборона змусилб б кілька нафтопереробних заводів зайнятися складною логістикою, щоб отримати доступ до альтернативної нафти. Принаймні один із них, завод PCK Schwedt поблизу Берліна, був змушений виробляти менше палива для регіону, який він обслуговує.

При цьому винятки, що дозволяють потоки через південну гілку лінії, яка забезпечує Угорщину, Словаччину та Чехію, залишаться в силі.

Нагадаємо, ЄС у рамках 11-ого пакету санкцій хоче "дотиснути" російських контрабандистів нафти.

Тим часом польська компанія Orlen продовжує використовувати російську нафту.

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