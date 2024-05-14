ЄС продовжив роботу консультативної місії в Україні
Європейська Рада продовжила мандат консультативної місії ЄС із реформування цивільного сектору безпеки в Україні (EUAM Ukraine) до 31 травня 2027 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Ради ЄС.
Місія надає стратегічні консультації та практичну підтримку конкретних заходів з реформування відповідно до стандартів ЄС і міжнародних принципів належного врядування та прав людини, зокрема на підтримку зобов'язань України щодо вступу до ЄС.
При цьому EUAM консультує, навчає та підтримує відповідних українських партнерів, таких як Міністерство внутрішніх справ України та Національна поліція України.
EUAM в Україні має польові офіси в Києві, Львові, Одесі та мобільний підрозділ. Польові офіси в Харкові та Маріуполі наразі не працюють.
EUAM в Україні
Консультаційна місія ЄС для сприяння реформі сектору громадянської безпеки в Україні розпочала свою роботу 1 грудня 2014 року.
До цього Європейський союз погодив концепцію діяльності Консультаційної місії ЄС щодо сприяння реформі сектору громадянської безпеки в Україні.
Тоді повідомлялося, що місія ЄС надаватиме поради та здійснюватиме нагляд за розвитком стратегії з реформування сектору цивільної безпеки України. Зокрема, у діяльності місії будуть відображені питання поваги до прав людини, боротьби проти корупції, гендерної рівності.
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